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NAVI провели два изменения в ростере по Dota 2
Новые трансферы "Рожденных Побеждать"
telegram @natus_vincere_official
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere провела изменения в своем составе по дисциплине Dota 2.
В частности, официальный сайт "Рожденных Побеждать" сообщает, что команду покинули Инджи "Shad" Люб и Виталий "QBFY" Иванов. Голландец перешел в инактив, а украинец покинул коллектив.
"Мы благодарим Shad и QBFY за вклад в команду и желаем им успехов в дальнейшей карьере", - говорится в прощальном сообщении NAVI.
На их место были подписаны Артем "Yuragi" Голубев и Мэтью "Ari" Уолкер. Украинец до этого уже играл за NAVI, а с октября прошлого календарного года находился в инактиве. В свою очередь, переход великобританца был оформлен в формате аренды с OG.
Примечательно, что первые поединки обновленного ростера Natus Vincere состоятся в рамках квалификации к турниру DreamLeague Season 26, который пройдет в июне.
Таким образом, сейчас состав NAVI по Dota 2 выглядит следующим образом:
- Артем "Yuragi" Голубев
- Мэтью "Ari" Уолкер
- Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
- Мирослав "BOOM" Бицан
- Олег "kaori" Медведок
- Инджи "Shad" Люб (инактив)
- Милан "MiLAN" Козомара (тренер)
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