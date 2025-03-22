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NAVI провели два изменения в ростере по Dota 2

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Новые трансферы "Рожденных Побеждать"

NAVI провели два изменения в ростере по Dota 2

telegram @natus_vincere_official

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Украинская киберспортивная организация Natus Vincere провела изменения в своем составе по дисциплине Dota 2.

В частности, официальный сайт "Рожденных Побеждать" сообщает, что команду покинули Инджи "Shad" Люб и Виталий "QBFY" Иванов. Голландец перешел в инактив, а украинец покинул коллектив.

"Мы благодарим Shad и QBFY за вклад в команду и желаем им успехов в дальнейшей карьере", - говорится в прощальном сообщении NAVI.

На их место были подписаны Артем "Yuragi" Голубев и Мэтью "Ari" Уолкер. Украинец до этого уже играл за NAVI, а с октября прошлого календарного года находился в инактиве. В свою очередь, переход великобританца был оформлен в формате аренды с OG.

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Примечательно, что первые поединки обновленного ростера Natus Vincere состоятся в рамках квалификации к турниру DreamLeague Season 26, который пройдет в июне.

Таким образом, сейчас состав NAVI по Dota 2 выглядит следующим образом:

  • Артем "Yuragi" Голубев
  • Мэтью "Ari" Уолкер
  • Сухбат "sanctity-" Отгондаваа
  • Мирослав "BOOM" Бицан
  • Олег "kaori" Медведок
  • Инджи "Shad" Люб (инактив)
  • Милан "MiLAN" Козомара (тренер)
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Источник:
navi.gg
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