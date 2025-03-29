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Два состава NAVI и команда Зинченко сыграют в закрытой квалификации к DreamLeague Season 26

Dota 2

В разных регионах

Два состава NAVI и команда Зинченко сыграют в закрытой квалификации к DreamLeague Season 26

DreamLeague

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В период с 1-го по 3-е апреля пройдут поединки закрытой квалификации к топовому ивенту уровня Tier-1 - к 26-му сезону Dream League.

Турнирные организаторы DreamLeague и ESL Pro Tour объявили список команд, которые примут участие в этом отборе. Таким образом, в стадии Closed Qualifier сыграют сразу три украинские команды.

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Речь идет о двух ростерах украинской киберспортивной организации Natus Vincere: основной (NAVI) и молодежный (NAVI Junior). К тому же, участие в закрытой квалификации примет команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA).

При этом, NAVI Junior и Passion UA сыграют в закрытой квалификации для Западной Европы, а NAVI - для Восточной Европы.

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