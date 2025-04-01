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Оба состава NAVI стартовали с побед в отборе к Dream League Season 26

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Passion UA упали в нижнюю сетку

Оба состава NAVI стартовали с побед в отборе к Dream League Season 26

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 1-го по 3-е апреля проходят поединки закрытой квалификации к топовому ивенту уровня Tier-1 - к 26-му сезону Dream League.

В частности, участие в этом отборе принимают сразу три украинские команды. Речь идет о двух ростерах Natus Vincere: основной (NAVI) и молодежный (NAVI Junior). К тому же, участие в закрытой квалификации играет команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA).

Таким образом, в рамках первого дня юниоры NAVI уверенно переиграли Passion UA - со счетом 2:0 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

Благодаря этой победе, NAVI Junior прошли в полуфинал верхней сетки, где сыграют против Tundra Esports за слот на основном ивенте. В свою очередь, Passion UA из-за этого поражения упали в нижнюю сетку и встретятся с россиянами из Team Spirit.

Также свой первый поединок в закрытой квалификации провел и основной состав NAVI. "Рожденные Побеждать" спокойно разобрались с коллективом 4Pirates и по аналогии попали в полуфинал верхней сетки, где с L1GA Team разыграют место на Dream League Season 26.

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киберспорт NAVI Natus Vincere Passion UA
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