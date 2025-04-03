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NAVI проиграли в гранд-финале закрытой квалификации к Dream League Season 26

Dota 2
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Остановились в шаге от основного ивента

NAVI проиграли в гранд-финале закрытой квалификации к Dream League Season 26

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 1-го по 3-е апреля проходили поединки закрытой квалификации к топовому ивенту уровня Tier-1 - к 26-му сезону Dream League.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сумела пробиться в гранд-финал закрытой квалификация для Восточной Европы.

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В частности, в решающем поединке за выход в основную стадию ивента NAVI встречались с российско-сербским коллективом Aurora Gaming и, к сожалению, без шансов проиграли со счетом 0:3 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5").

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Примечательно, что взрослый ростер "Рожденных Побеждать" был последней командой, которая могла добыть слот на Dream League Season 26. До этого отбор покинули юниоры NAVI (NAVI Junior) и команда организации Александра Зинченко (Passion UA).

Весь путь NAVI на ивенте:

NAVI проиграли в гранд-финале закрытой квалификации к Dream League Season 26 - изображение 1

Запись поединка между NAVI и Aurora Gaming
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киберспорт NAVI Natus Vincere
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