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NAVI проиграли в гранд-финале закрытой квалификации к Dream League Season 26
Остановились в шаге от основного ивента
telegram @natus_vincere_official
В период с 1-го по 3-е апреля проходили поединки закрытой квалификации к топовому ивенту уровня Tier-1 - к 26-му сезону Dream League.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сумела пробиться в гранд-финал закрытой квалификация для Восточной Европы.
В частности, в решающем поединке за выход в основную стадию ивента NAVI встречались с российско-сербским коллективом Aurora Gaming и, к сожалению, без шансов проиграли со счетом 0:3 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 5").
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Примечательно, что взрослый ростер "Рожденных Побеждать" был последней командой, которая могла добыть слот на Dream League Season 26. До этого отбор покинули юниоры NAVI (NAVI Junior) и команда организации Александра Зинченко (Passion UA).
Весь путь NAVI на ивенте:
Запись поединка между NAVI и Aurora Gaming
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