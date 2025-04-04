  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Официально: The International 2025 пройдет в первой половине сентября
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: The International 2025 пройдет в первой половине сентября

Dota 2

Также окончательно утвердили место проведения

Официально: The International 2025 пройдет в первой половине сентября

dota2.com

Новина українською

Американская компания-разработчик киберспортивных видеоигр Valve официально объявила о деталях проведения следующего чемпионата мира по Dota 2 - The International 2025.

Таким образом, TI14 начнется 11-го сентября и продлится четыре дня. В свою очередь гранд-финале турнира пройдет 14-го сентября.

В частности, 8 команд, которые преодолеют путь к The International, будут соревноваться за престижную Эгиду на "Барклис-арене" (Гамбург, Германия). Если говорить о самом формате ивента, то все участники будут стартовать в верхней части турнирной сетки.

При этом все матчи будут проводиться по принципу до двух побед, за исключением финала, который продлится до трех выигрышей.

В свою очередь относительно билетов на ивент Valve предоставили следующую информацию.

"Однодневные и многодневные билеты на The International будут продаваться на AXS с 10:00 вторника, 15 апреля (по Киеву). Не можем дождаться встречи с вами", - говорится на официальном сайте Dota 2.

По теме
yellow-arrow
NAVI проиграли в гранд-финале закрытой квалификации к Dream League Season 26
yellow-arrow
Оба состава NAVI стартовали с побед в отборе к Dream League Season 26
yellow-arrow
Два состава NAVI и команда Зинченко сыграют в закрытой квалификации к DreamLeague Season 26
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости