Официально: The International 2025 пройдет в первой половине сентября

Американская компания-разработчик киберспортивных видеоигр Valve официально объявила о деталях проведения следующего чемпионата мира по Dota 2 - The International 2025.

Таким образом, TI14 начнется 11-го сентября и продлится четыре дня. В свою очередь гранд-финале турнира пройдет 14-го сентября.

В частности, 8 команд, которые преодолеют путь к The International, будут соревноваться за престижную Эгиду на "Барклис-арене" (Гамбург, Германия). Если говорить о самом формате ивента, то все участники будут стартовать в верхней части турнирной сетки.

При этом все матчи будут проводиться по принципу до двух побед, за исключением финала, который продлится до трех выигрышей.

В свою очередь относительно билетов на ивент Valve предоставили следующую информацию.