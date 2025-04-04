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Официально: The International 2025 пройдет в первой половине сентября
Также окончательно утвердили место проведения
dota2.com
Американская компания-разработчик киберспортивных видеоигр Valve официально объявила о деталях проведения следующего чемпионата мира по Dota 2 - The International 2025.
Таким образом, TI14 начнется 11-го сентября и продлится четыре дня. В свою очередь гранд-финале турнира пройдет 14-го сентября.
В частности, 8 команд, которые преодолеют путь к The International, будут соревноваться за престижную Эгиду на "Барклис-арене" (Гамбург, Германия). Если говорить о самом формате ивента, то все участники будут стартовать в верхней части турнирной сетки.
При этом все матчи будут проводиться по принципу до двух побед, за исключением финала, который продлится до трех выигрышей.
В свою очередь относительно билетов на ивент Valve предоставили следующую информацию.
"Однодневные и многодневные билеты на The International будут продаваться на AXS с 10:00 вторника, 15 апреля (по Киеву). Не можем дождаться встречи с вами", - говорится на официальном сайте Dota 2.
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