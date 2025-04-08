Passion UA заняли 7-8 место на CCT Series 8

В период со 2-го по 11-е апреля проходит европейский онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 8. В рамках которого 12 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Украинская команда киберспортивной организации Passion UA, владельцем которой является футболист "Арсенала" Александр Зинченко, прошла через групповой этап и сумела пробиться в стадию матчей на выбывание. Однако, в рамках четвертьфинала верхней сетки Passion UA проиграли сербскому коллективу Zero Tenacity (0:2).

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Таким образом, Passion UA упали в нижнюю сетку, где в первом раунде проиграли для россиян из OneMove (со счетом 1:2).

В итоге, Passion UA покинули турнир, заняли итоговое 7-8 место и не заработали призовых.

Примечательно, что другая украинская команда Natus Vincere встретится в полуфинале верхней сетки как раз с обидчиком Passion UA - Zero Tenacity.