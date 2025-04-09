Passion UA заняли 7-8 место на European Pro League Season 25

В период с 19-го марта проходит европейский онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - 25-й сезон European Pro League. В ивенте принимает участие 12 коллективов. Призовой фонд составляет 20 тысяч долларов. При этом дата завершения чемпионата пока неизвестна.

Однако, украинская команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) уже покинула турнир. В частности, Passion UA в первом раунде нижней сетки уступили Team Lynx - со счетом 0:2 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

Читайте также Passion UA заняли 7-8 место на CCT Series 8

Таким образом, Passion UA заняли итоговое 7-8 место на European Pro League Season 25.

Примечательно, что Passion UA должны были стартовали на ивенте в верхней сетке, однако коллектив получил техническое поражение в поединке с 4Pirates. Причиной этого стала ошибка в расписании матчей.