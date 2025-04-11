NAVI стали чемпионами CCT Series 8

В период со 2-го по 11-е апреля проходил европейский онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 8. В рамках которого 12 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Сегодня, в пятницу прошел решающий поединок ивента. В частности, до гранд-финала сумела добраться украинская команда Natus Vincere. В итоге, NAVI в серии "Besf of 5" уверенно обыграли коллектив RABOTYAGI - со счетом 3:0.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" стали чемпионами и заработали в качестве призовых 30 тысяч долларов.

Напомним, другая украинская команда - коллектив киберспортивной организации Александра Зинченко занял на турнире 7-8 место.

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Запись поединка между NAVI и RABOTYAGI