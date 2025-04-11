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NAVI стали чемпионами CCT Series 8
Разгромили соперника в гранд-финале
telegram @natus_vincere_official
В период со 2-го по 11-е апреля проходил европейский онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Series 8. В рамках которого 12 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Сегодня, в пятницу прошел решающий поединок ивента. В частности, до гранд-финала сумела добраться украинская команда Natus Vincere. В итоге, NAVI в серии "Besf of 5" уверенно обыграли коллектив RABOTYAGI - со счетом 3:0.
Таким образом, "Рожденные Побеждать" стали чемпионами и заработали в качестве призовых 30 тысяч долларов.
Напомним, другая украинская команда - коллектив киберспортивной организации Александра Зинченко занял на турнире 7-8 место.
Запись поединка между NAVI и RABOTYAGI
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