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PARIVISION стали чемпионами ESL One Raleigh 2025

Dota 2

В гранд-финале обыграли Team Spirit

PARIVISION стали чемпионами ESL One Raleigh 2025

ESL

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В период с 7-го по 13-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. В рамках которого 12 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В воскресенье состоялся гранд-финал ивента, в котором за титул боролись команды PARIVISION и Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась победой PARIVISION с итоговым счетом 3:1.

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За победу на ивенте команда сербско-российской киберспортивной организации заработала в качестве призовых 250 тысяч долларов и 7040 зачетных баллов в системе ESL. В свою очередь, "духи" за второе место получили 130 тысяч долларов.

Запись гранд-финала ESL One Raleigh 2025

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