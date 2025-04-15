PARIVISION стали чемпионами ESL One Raleigh 2025

В период с 7-го по 13-е апреля в американском Роли (Северная Каролина) проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - ESL One Raleigh 2025. В рамках которого 12 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В воскресенье состоялся гранд-финал ивента, в котором за титул боролись команды PARIVISION и Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась победой PARIVISION с итоговым счетом 3:1.

Читайте также NAVI стали чемпионами CCT Series 8

За победу на ивенте команда сербско-российской киберспортивной организации заработала в качестве призовых 250 тысяч долларов и 7040 зачетных баллов в системе ESL. В свою очередь, "духи" за второе место получили 130 тысяч долларов.

Запись гранд-финала ESL One Raleigh 2025