Организация Зинченко Passion UA провела изменения в составе

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, объявила об изменениях в своем ростере. На этот раз ротации в составе добрались до дисциплины Dota 2.

В частности, команду покинул украинский 21-летний киберспортсмен Владислав "fernans" Кочетков. Он выступал на позиции Semi-support. О замене для Кочеткова организация пока не объявляла.

Напомним, ранее Passion UA провела масштабную чистку состава и трансферную кампанию в ростере с CS2.

Today, we say goodbye to Fernans ????



The moments we shared will stay with us. Thanks for everything, Vlad — wishing you all the best in your next chapter ❤️ pic.twitter.com/8QjKYm2JMg