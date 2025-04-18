Организация Зинченко Passion UA провела изменения в составе

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, объявила об изменениях в своем ростере. На этот раз ротации в составе добрались до дисциплины Dota 2.

В частности, команду покинул украинский 21-летний киберспортсмен Владислав "fernans" Кочетков. Он выступал на позиции Semi-support. О замене для Кочеткова организация пока не объявляла.

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"Мы идем дальше разными путями, впереди новые вызовы, но всегда будем благодарны за твой вклад", - говорится в официальном заявлении Passion UA.

Напомним, ранее Passion UA провела масштабную чистку состава и трансферную кампанию в ростере с CS2.