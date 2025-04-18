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Организация Зинченко Passion UA провела изменения в составе
Дело дошло и к Dota 2
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Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, объявила об изменениях в своем ростере. На этот раз ротации в составе добрались до дисциплины Dota 2.
В частности, команду покинул украинский 21-летний киберспортсмен Владислав "fernans" Кочетков. Он выступал на позиции Semi-support. О замене для Кочеткова организация пока не объявляла.
"Мы идем дальше разными путями, впереди новые вызовы, но всегда будем благодарны за твой вклад", - говорится в официальном заявлении Passion UA.
Напомним, ранее Passion UA
Today, we say goodbye to Fernans ????— PassionUA.gg (@PassionuaGG) April 18, 2025
The moments we shared will stay with us. Thanks for everything, Vlad — wishing you all the best in your next chapter ❤️ pic.twitter.com/8QjKYm2JMg
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