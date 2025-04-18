  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Организация Зинченко Passion UA провела изменения в составе
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организация Зинченко Passion UA провела изменения в составе

Dota 2

Дело дошло и к Dota 2

Организация Зинченко Passion UA провела изменения в составе

Telegram Passion UA

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко, объявила об изменениях в своем ростере. На этот раз ротации в составе добрались до дисциплины Dota 2.

В частности, команду покинул украинский 21-летний киберспортсмен Владислав "fernans" Кочетков. Он выступал на позиции Semi-support. О замене для Кочеткова организация пока не объявляла.

Читайте такжеPassion UA заняли 7-8 место на European Pro League Season 25

"Мы идем дальше разными путями, впереди новые вызовы, но всегда будем благодарны за твой вклад", - говорится в официальном заявлении Passion UA.

Напомним, ранее Passion UA провела масштабную чистку состава и трансферную кампанию в ростере с CS2.

По теме
yellow-arrow
PARIVISION стали чемпионами ESL One Raleigh 2025
yellow-arrow
NAVI стали чемпионами CCT Series 8
yellow-arrow
Passion UA заняли 7-8 место на European Pro League Season 25
киберспорт Passion UA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости