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NAVI Junior стартовали с двух поражений на PGL Wallachia Season 4
Дважды уступили российским командам
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Украину на этом ивенте представляет молодежный ростер киберспортивной организации Natus Vincere - NAVI Junior.
- Склад NAVI Junior: gotthejuice, Niku, pma, Zayac, Riddys.
Однако, успешно стартовать юниорам "Рожденных Побеждать" не удалось. В частности, NAVI Junior в первых двух турах проиграли двум российским командами. Речь идет о фиаско с Aurora Gaming (1:2) и BetBoom (0:2).
Таким образом, "черно-желтые" сейчас идут со статистикой 0:2 и занимают 14-е место в общей турнирной таблице.
Запись поединка между NAVI и Aurora Gaming
Game 1
Game 2
Game 3
Запись поединка между NAVI и BetBoom
Game 1
Game 2
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