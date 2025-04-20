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NAVI Junior стартовали с двух поражений на PGL Wallachia Season 4

Dota 2

Дважды уступили российским командам

NAVI Junior стартовали с двух поражений на PGL Wallachia Season 4

telegram @natus_vincere_official

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В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украину на этом ивенте представляет молодежный ростер киберспортивной организации Natus Vincere - NAVI Junior.

  • Склад NAVI Junior: gotthejuice, Niku, pma, Zayac, Riddys.

Однако, успешно стартовать юниорам "Рожденных Побеждать" не удалось. В частности, NAVI Junior в первых двух турах проиграли двум российским командами. Речь идет о фиаско с Aurora Gaming (1:2) и BetBoom (0:2).

Таким образом, "черно-желтые" сейчас идут со статистикой 0:2 и занимают 14-е место в общей турнирной таблице.

Запись поединка между NAVI и Aurora Gaming

Game 1

Game 2

Game 3

Запись поединка между NAVI и BetBoom

Game 1

Game 2

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