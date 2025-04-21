  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NAVI Junior одержали первую победу на PGL Wallachia Season 4
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI Junior одержали первую победу на PGL Wallachia Season 4

Dota 2

В матче на вылет

NAVI Junior одержали первую победу на PGL Wallachia Season 4

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Молодежная команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. В частности, в матче на вылет NAVI Junior уверенно обыграли коллектив Talon (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

Читайте такжеNAVI Junior стартовали с двух поражений на PGL Wallachia Season 4

Таким образом, сейчас статистика юниоров "Рожденных Побеждать" на ивенте составляет 1-2. До этого NAVI Junior проиграли дважды подряд для российских команд: для Aurora Gaming (1:2) и BetBoom (0:2).

Запись поединка между NAVI Junior и Talon

Game 1

Game 2

По теме
yellow-arrow
NAVI Junior стартовали с двух поражений на PGL Wallachia Season 4
yellow-arrow
Организация Зинченко Passion UA провела изменения в составе
yellow-arrow
PARIVISION стали чемпионами ESL One Raleigh 2025
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости