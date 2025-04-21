NAVI Junior одержали первую победу на PGL Wallachia Season 4

В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Молодежная команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. В частности, в матче на вылет NAVI Junior уверенно обыграли коллектив Talon (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").

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Таким образом, сейчас статистика юниоров "Рожденных Побеждать" на ивенте составляет 1-2. До этого NAVI Junior проиграли дважды подряд для российских команд: для Aurora Gaming (1:2) и BetBoom (0:2).

Запись поединка между NAVI Junior и Talon

Game 1

Game 2