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NAVI Junior одержали первую победу на PGL Wallachia Season 4
В матче на вылет
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Молодежная команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. В частности, в матче на вылет NAVI Junior уверенно обыграли коллектив Talon (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3").
Таким образом, сейчас статистика юниоров "Рожденных Побеждать" на ивенте составляет 1-2. До этого NAVI Junior проиграли дважды подряд для российских команд: для Aurora Gaming (1:2) и BetBoom (0:2).
Запись поединка между NAVI Junior и Talon
Game 1
Game 2
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