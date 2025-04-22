NAVI Junior выровняли статистику выступлений на PGL Wallachia Season 4

В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere провел свой четвертый матч на ивенте. На этот раз юниоры "Рожденных Побеждать" встречались с коллективом Nigma Galaxy, сейчас тренером которого является бывший игрок взрослых NAVI - немец Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.

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В итоге, NAVI Junior в формате встречи "Best of 3" уверенно обыграли коллектив арабской организации со счетом 2:0 (37:20, 60:37).

Таким образом, на данный момент NAVI Junior со статистикой выступлений 2-2 занимают 9-е место в турнирной таблице группового этапа PGL Wallachia Season 4.

Запись поединка между NAVI Junior и Nigma Galaxy

Game 1