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NAVI Junior проиграли в четвертьфинале PGL Wallachia Season 4

Dota 2

Для российской команды Team Spirit

NAVI Junior проиграли в четвертьфинале PGL Wallachia Season 4

telegram @natus_vincere_official

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В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere провел свой очередной поединок на ивенте. На этот раз NAVI Junior в четвертьфинале встречались с российским коллективом Team Spirit. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась итоговой победой "духов" со счетом 2:0.

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Таким образом, "джуниоры" упали в нижнюю сетку турнира, где в матче на вылет сыграют против команды английской организации Tundra Esports. Поединок запланирован на завтра, 25-е апреля. Начало - в 10:00 утра, по киевскому времени.

Запись поединка между NAVI Junior и Team Spirit

Game 1

Game 2

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