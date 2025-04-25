  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NAVI вылетели из PGL Wallachia Season 4

В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI вылетели из PGL Wallachia Season 4

Dota 2
Обновлено

Заняли 7-8 итоговое место

NAVI вылетели из PGL Wallachia Season 4

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere в пятницу, 25-го апреля, в рамках первого раунда нижней сетки встречался с европейским коллективом Tundra Esports.

В итоге, NAVI Junior уступили со счетом 0:2 (прим. - поединок традиционно для этой стадии плей-офф проходил в формате "Best of 3") и покинули турнир. В частности, юниоры "Рожденных Побеждать" заняли итоговое 7-8 место на ивенте и заработали в качестве призовых 40 тысяч долларов.

Читайте такжеNAVI Junior проиграли в четвертьфинале PGL Wallachia Season 4

В свою очередь, Tundra Esports прошли в четвертьфинал сетки "лузеров", где их соперником станет проигравший из пары PARIVISION - Aurora Gaming.

Запись поединка между NAVI Junior и Tundra Esports

Game 1

Game 2

По теме
yellow-arrow
NAVI Junior проиграли в четвертьфинале PGL Wallachia Season 4
yellow-arrow
NAVI Junior выровняли статистику выступлений на PGL Wallachia Season 4
yellow-arrow
NAVI Junior одержали первую победу на PGL Wallachia Season 4
NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости