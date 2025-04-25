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NAVI вылетели из PGL Wallachia Season 4
Заняли 7-8 итоговое место
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 27-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 4. В рамках которого 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere в пятницу, 25-го апреля, в рамках первого раунда нижней сетки встречался с европейским коллективом Tundra Esports.
В итоге, NAVI Junior уступили со счетом 0:2 (прим. - поединок традиционно для этой стадии плей-офф проходил в формате "Best of 3") и покинули турнир. В частности, юниоры "Рожденных Побеждать" заняли итоговое 7-8 место на ивенте и заработали в качестве призовых 40 тысяч долларов.
В свою очередь, Tundra Esports прошли в четвертьфинал сетки "лузеров", где их соперником станет проигравший из пары PARIVISION - Aurora Gaming.
Запись поединка между NAVI Junior и Tundra Esports
Game 1
Game 2
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