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NAVI Junior узнали соперников на DreamLeague Season 26

Dota 2

Попали в группу B

NAVI Junior узнали соперников на DreamLeague Season 26

DreamLeague

Новина українською

В период с 19-го мая по 1-е июня пройдет топовый онлайн-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - 26-й сезон DreamLeague. В рамках ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Турнирный организатор турнира ESL Gaming опубликовал список групп и расписание первого игрового дня. В частности, в чемпионате примет участие молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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Таким образом, NAVI Junior попали в группу B, где их соперниками станут AVULUS, Edge, Gaimin Gladiators, PARIVISION, Talon Esports, Falcons и Yakult Brothers.

При этом, юниоры "Рожденных Побеждать" будут стартовать с поединков против Yakult Brothers и AVULUS. Начало матчей: в 15:30 и 20:30 по киевскому времени, соответственно.

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