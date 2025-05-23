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В Dota 2 вышел глобальный патч 7.39
Изменения повлияют на баланс на турнирах
dota2.com
Американская игровая компания-разработчик Valve в ночь на 23-е мая представила новый глобальный патч в своей киберспортивной дисциплине Dota 2. Новое геймплейное обновление вышло под кодом 7.39 и получило название "Весенний водоворот".
В этом патче разработчики внесли изменения в механики вампиризма и мучителей. Также был переработан баланс характеристик определенных героев и изменены нейтральные предметы.
Кроме этого, был обновлен интерфейс игры. В частности, было переработано меню общих настроек и другие детали. К тому же, Valve представили новую сокровищницу, которая содержит 16 новых наборов для героев, включая новые нетленные косметические предметы, персоны на героев и "насмешки".
Подробнее об изменениях в новом масштабном патче под кодом 7.39 - по ссылке на официальном сайте Dota 2.
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