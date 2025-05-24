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Без NAVI. Стали известны все участники основной стадии DreamLeague Season 26

Dota 2

Юниоры "Рожденных Побеждать" пропустят ивент

Без NAVI. Стали известны все участники основной стадии DreamLeague Season 26

DreamLeague

Новина українською

В период с 19-го мая по 1-е июня проходит топовый онлайн-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - 26-й сезон DreamLeague. В рамках ивента 16 коллективов разыгрывают между собой призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Состоялись заключительные матчи группового этапа. Таким образом, определились 8 участников следующего раунда. В частности, из группы A вышли: Aurora, Nigma, BB Team и Liquid. При этом, из группы B в следующий раунд сумели пробиться ARIVISION, Yakult Brothers, Talon Esports и Gaimin Gladiators.

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В турнире также участие принимала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere. Речь идет о молодежном составе "Рожденных Побеждать" - NAVI Junior. Они заняли 6-е место в группе B, закончив групповой этап со статискою выступлений 6-8 (победы-поражения).

Без NAVI. Стали известны все участники основной стадии DreamLeague Season 26 - изображение 1

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