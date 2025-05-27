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NAVI получили прямое приглашение на PGL Wallachia Season 5
Этот топовый турнир пройдет в конце июня
telegram @natus_vincere_official
В период с 21-го по 29-е июня в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - 5-й сезон PGL Wallachia. В частности, матчи киберспортивного ивента будут происходить на арене PGL Studio, а общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Во вторник, то есть сегодня, турнирный организатор PGL объявил список участников, которые получили прямые приглашения. Среди них есть и команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.
Всего в PGL Wallachia Season 5 примут участие 16 коллективов.
Кроме вышеупомянутых NAVI, речь идет о таких командах: BB Team, Xtreme Gaming, Aurora Gaming, Virtus.pro, Team Liquid, HEROIC, MOUZ, AVULUS, Team Spirit, Tundra, OG, Nigma Galaxy, Wildcard, Gaimin Gladiators и TIDEBOUND.
???? The teams are locked in for ???????? PGL Wallachia Season 5 ????— PGL (@pglesports) May 27, 2025
???? June 21-29, 2025
???? 16 teams
????️ PGL Studios, Bucharest, Romania
???? $1,000,000 Prize Pool#PGLWallachia pic.twitter.com/JBUXTeU1SR
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