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NAVI получили прямое приглашение на PGL Wallachia Season 5

Dota 2
Обновлено

Этот топовый турнир пройдет в конце июня

NAVI получили прямое приглашение на PGL Wallachia Season 5

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 21-го по 29-е июня в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-1 по дисциплине Dota 2 - 5-й сезон PGL Wallachia. В частности, матчи киберспортивного ивента будут происходить на арене PGL Studio, а общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Во вторник, то есть сегодня, турнирный организатор PGL объявил список участников, которые получили прямые приглашения. Среди них есть и команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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Всего в PGL Wallachia Season 5 примут участие 16 коллективов.

Кроме вышеупомянутых NAVI, речь идет о таких командах: BB Team, Xtreme Gaming, Aurora Gaming, Virtus.pro, Team Liquid, HEROIC, MOUZ, AVULUS, Team Spirit, Tundra, OG, Nigma Galaxy, Wildcard, Gaimin Gladiators и TIDEBOUND.

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