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NAVI и NAVI Junior узнали первых соперников в квалификации к The International 2025

Dota 2

Сыграют в разных отборах

NAVI и NAVI Junior узнали первых соперников в квалификации к The International 2025

dota2.com

Новина українською

В период с 4 по 14 сентября в немецком Гамбурге пройдет чемпионат мира по Dota 2 - The International 2025. Это уже будет 14-й TI в истории.

Поединки основного ивента пройдут в две стадии на арене "Barclays Arena". В частности, в рамках TI 16 сильнейших коллективов мира будут бороться за Эгиду.

4 июня стартовали первые поединки в рамках закрытой квалификации от Восточной Европы. Участие в этом региональном отборе примет и команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere. В частности, "Рожденные Побеждать" в стартовом поединке сыграют против Runa Team - в рамках четвертьфинала верхней сетки. Эта встреча запланирована на четверг, 5 июня.

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В свою очередь, молодежный ростер NAVI будет играть в закрытой квалификации для Западной Европы, которая пройдет с 13 по 17 июня. NAVI Junior в своем отборе будет стартовать против Yellow Submarine - в рамках первого раунда верхней сетки. Матч пройдет 13 июня.

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