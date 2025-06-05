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Оба состава NAVI стартовали с побед в отборе к The International 2025

Dota 2
Обновлено

Команда Зинченко проиграла в первом матче

Оба состава NAVI стартовали с побед в отборе к The International 2025

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 4 по 14 сентября в немецком Гамбурге пройдет чемпионат мира по Dota 2 - The International 2025. Это уже будет 14-й TI в истории.

Сейчас же проходят поединки закрытых региональных квалификаций. В частности, команда украинской организации Natus Vincere выступает в отборе для Восточной Европы, а их молодежный состав NAVI Junior и команда организации Александра Зинченко (Passion UA) - в Западной Европе, соответственно.

Таким образом, в первом своем матче на пути к заветному NAVI в рамках "Best of 3" уверенно обыграли Runa Team - 2:0. Положительный результат также получили юниоры "Рожденных Побеждать" - переиграли 1win (2:0). А вот Passion UA на старте квалификации проиграли более статусному датскому коллективу MOUZ - 0:2.

В следующем раунде NAVI сыграют против MOUZ, NAVI Junior с l1ga team, а Passion UA сойдутся с 1win. Первый матч из этой серии пройдет 5 июня, остальные два - 6-го.

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киберспорт NAVI Natus Vincere Passion UA
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