  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NAVI обыграли россиян и вышли в финал верхней сетки квалификации к TI

В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI обыграли россиян и вышли в финал верхней сетки квалификации к TI

Dota 2

Оформили камбэк проти L1ga Team

NAVI обыграли россиян и вышли в финал верхней сетки квалификации к TI

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 4 по 14 сентября в немецком Гамбурге пройдет чемпионат мира по Dota 2 - The International 2025. Это уже будет 14-й TI в истории.

Сейчас проходят поединки закрытых региональных квалификаций. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere выступает в отборе для Восточной Европы. В частности, в пятницу "Рожденные побеждать" провели свой второй матч в рамках квалификации к желанному TI.

Читайте такжеОба состава NAVI стартовали с побед в отборе к The International 2025

Таким образом, NAVI в полуфинале верхней сетки обыграли в формате "Best of 3" российский коллектив L1ga Team - со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, NAVI прошла в финал верхней сетки, где сыграет против команды российско-сербской организации - Aurora Gaming. Поединок запланирован на субботу, 7 июня. Начало - в 16:00.

Запись матча между NAVI и L1ga Team

По теме
yellow-arrow
NAVI Junior обыграли Zero Tenacity в рамках отбора на EWC 2025
yellow-arrow
Оба состава NAVI стартовали с побед в квалификациях к TI и EWC
yellow-arrow
NAVI и NAVI Junior узнали первых соперников в квалификации к The International 2025
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости