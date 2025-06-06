NAVI обыграли россиян и вышли в финал верхней сетки квалификации к TI

В период с 4 по 14 сентября в немецком Гамбурге пройдет чемпионат мира по Dota 2 - The International 2025. Это уже будет 14-й TI в истории.

Сейчас проходят поединки закрытых региональных квалификаций. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere выступает в отборе для Восточной Европы. В частности, в пятницу "Рожденные побеждать" провели свой второй матч в рамках квалификации к желанному TI.

Читайте также Оба состава NAVI стартовали с побед в отборе к The International 2025

Таким образом, NAVI в полуфинале верхней сетки обыграли в формате "Best of 3" российский коллектив L1ga Team - со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, NAVI прошла в финал верхней сетки, где сыграет против команды российско-сербской организации - Aurora Gaming. Поединок запланирован на субботу, 7 июня. Начало - в 16:00.

Запись матча между NAVI и L1ga Team