NAVI Junior обыграли Zero Tenacity в рамках отбора на EWC 2025

В период с 7 июля по 25 августа в столице Саудовской Аравии (Эр-Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025. Команды и игроки в различных дисциплинах разыграют общий призовой фонд в размере 70 миллионов долларов.

Сейчас же проходят матчи закрытых квалификаций к ивенту по дисциплине Dota 2. В частности, в отборе для Западной Европы свой очередной матч провел молодежный состав украинской организации Natus Vincere.

В четвертьфинале нижней сетки NAVI Junior уверенно обыграли Zero Tenacity - со счетом 2:0 (в формате "Best of 3").

Прямо сейчас, юниоры "Рожденных Побеждать" играют против ростера российского коллектива 1win.

Смотреть матч между NAVI и 1win можно на Youtube-канале или на платформе Twich украинской киберспортивной студии Maincast.

Запись поединка между NAVI Junior и Zero Tenacity