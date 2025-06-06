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NAVI Junior обыграли Zero Tenacity в рамках отбора на EWC 2025
Со счетом 2:0
telegram @natus_vincere_official
В период с 7 июля по 25 августа в столице Саудовской Аравии (Эр-Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025. Команды и игроки в различных дисциплинах разыграют общий призовой фонд в размере 70 миллионов долларов.
Сейчас же проходят матчи закрытых квалификаций к ивенту по дисциплине Dota 2. В частности, в отборе для Западной Европы свой очередной матч провел молодежный состав украинской организации Natus Vincere.
В четвертьфинале нижней сетки NAVI Junior уверенно обыграли Zero Tenacity - со счетом 2:0 (в формате "Best of 3").
Прямо сейчас, юниоры "Рожденных Побеждать" играют против ростера российского коллектива 1win.
Смотреть матч между NAVI и 1win можно на
Запись поединка между NAVI Junior и Zero Tenacity
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