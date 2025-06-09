NAVI пропустят пятый The International подряд

В период с 4 по 14 сентября в немецком Гамбурге пройдет чемпионат мира по Dota 2 - The International 2025. Это уже будет 14-й TI в истории. В свою очередь, с 4 по 8 июня проходили поединки закрытых региональных квалификаций. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere выступала в отборе для Восточной Европы.

"Рожденные побеждать" сумели дойти до стадии финала нижней сетки, где проиграли миксованому составу Cyber Goose - в формате "Best of 3" со счетом 2:1.

В итоге, путевку на предстоящий TI от этого региона получила команда сербско-российской организации Aurora Gaming, которая в гранд-финале разгромила вышеупомянутых Cyber Goose (3:0). Примечательно, что именно Aurora выбила NAVI в финале верхней сетки.

Таким образом, украинский коллектив в пятый раз подряд пропустит The International. При этом шансы на попадание на The International 2025 сохраняет молодежный состав Natus Vincere (NAVI Junior) - юниоры "Рожденных Побеждать" будут бороться за слот в регионе для Западной Европы.

Запись поединка между NAVI и Cyber Goose