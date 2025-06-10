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Passion UA и TNL получили прямые приглашения на CCT Season 2 Series 1
На групповую стадию
CCT
В период с 9 по 18 июня пройдет онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Season 2 Series 1. В рамках чемпионата 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 40 тысяч долларов.
Турнирный организатор CCT объявил список команд, получивших приглашение на групповой этап ивента. Таким образом, на турнире сыграют две украинские команды: Passion UA и TNL. Оба наших коллектива получили прямые инвайты.
CCT Season 2 Series 1 пройдет в две стадии. Сначала 8 коллективов в группах по 4 участника определят судьбу 4-х путевок в плей-офф. После этого будет основная стадия турнира, в которую прямые приглашения получили еще 4 коллектива.
Europe, it’s time???? Let the games begin.@tnl_cs2 @aim_possibl @PassionuaGG— Champion of Champions Tour DOTA 2 (@CCT_Dota) June 6, 2025
eSpoiled@nemigagg @winterbeargg
Quantum
Runa Team pic.twitter.com/Jw7RNmQm7P
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