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Passion UA и TNL получили прямые приглашения на CCT Season 2 Series 1

Dota 2

На групповую стадию

Passion UA и TNL получили прямые приглашения на CCT Season 2 Series 1

CCT

Новина українською

В период с 9 по 18 июня пройдет онлайн-турнир уровня Tier-3 по дисциплине Dota 2 - CCT Season 2 Series 1. В рамках чемпионата 12 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 40 тысяч долларов.

Турнирный организатор CCT объявил список команд, получивших приглашение на групповой этап ивента. Таким образом, на турнире сыграют две украинские команды: Passion UA и TNL. Оба наших коллектива получили прямые инвайты.

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CCT Season 2 Series 1 пройдет в две стадии. Сначала 8 коллективов в группах по 4 участника определят судьбу 4-х путевок в плей-офф. После этого будет основная стадия турнира, в которую прямые приглашения получили еще 4 коллектива.

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киберспорт Passion UA
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