Время реванша. NAVI вышли в финал верхней сетки квалификации к EWC 2025

В период с 7 июля по 25 августа в столице Саудовской Аравии (Эр-Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025. Команды и игроки в различных дисциплинах разыграют общий призовой фонд в размере 70 миллионов долларов.

На данном этапе же проходят матчи закрытых квалификаций к ивенту по дисциплине Dota 2. В частности, в отборе для Восточной Европы свои выступления начала украинская команда Natus Vincere.

Сначала NAVI обыграли eSpoiled (2:1), а после этого уверенно победили россиян из One Move - 2:0. Обе встречи прошли в формате "Best of 3". Примечательно, что на второй карте противостояния российский коллектив сдался на 22-й минуте, написав в общем чате "GG".

Таким образом, NAVI прошли в финал верхней сетки, где сыграют против Cyber Goose. Именно микшированный состав Cyber Goose недавно выбил "желто-черных" из отбора на The International 2025.

Напомним, ранее молодежный "Рожденные побеждать" (NAVI Junior) уже завоевал путевку на предстоящий киберспортивный чемпионат мира. Юниоры Natus Vincere сумели пробиться через квалификацию для Западной Европы.

Запись поединков NAVI в рамках отбора на EWC 2025