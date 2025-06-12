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Время реванша. NAVI вышли в финал верхней сетки квалификации к EWC 2025

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Следуют примеру своей академии

Время реванша. NAVI вышли в финал верхней сетки квалификации к EWC 2025

telegram @natus_vincere_official

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В период с 7 июля по 25 августа в столице Саудовской Аравии (Эр-Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025. Команды и игроки в различных дисциплинах разыграют общий призовой фонд в размере 70 миллионов долларов.

На данном этапе же проходят матчи закрытых квалификаций к ивенту по дисциплине Dota 2. В частности, в отборе для Восточной Европы свои выступления начала украинская команда Natus Vincere.

Сначала NAVI обыграли eSpoiled (2:1), а после этого уверенно победили россиян из One Move - 2:0. Обе встречи прошли в формате "Best of 3". Примечательно, что на второй карте противостояния российский коллектив сдался на 22-й минуте, написав в общем чате "GG".

Таким образом, NAVI прошли в финал верхней сетки, где сыграют против Cyber Goose. Именно микшированный состав Cyber Goose недавно выбил "желто-черных" из отбора на The International 2025.

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Напомним, ранее молодежный "Рожденные побеждать" (NAVI Junior) уже завоевал путевку на предстоящий киберспортивный чемпионат мира. Юниоры Natus Vincere сумели пробиться через квалификацию для Западной Европы.

Запись поединков NAVI в рамках отбора на EWC 2025

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