Поединок Коноплянки и Зинченка против сборной Польши в FIFA 20
Оппонентами украинцев станут Мацей Рыбус и Матеуш Клих
Сегодня пройдет киберспортивный футбольный матч между сборными Украины и Польши.
Матч пройдет в рамках компьютерной игры FIFA 20. Украинскую команду будут представлять футболисты нашей национальной сборной: полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка. В свою очередь за Польшу сыграют Мацей Рыбус и Матеуш Клих.
Начало матча в 20:00. За ходом встречи следите с помощью онлайн трансляции
(После поединка смотрите отсчет по игре на сайте UA-Football)
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