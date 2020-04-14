Поединок Коноплянки и Зинченка против сборной Польши в FIFA 20

Сегодня пройдет киберспортивный футбольный матч между сборными Украины и Польши.

Матч пройдет в рамках компьютерной игры FIFA 20. Украинскую команду будут представлять футболисты нашей национальной сборной: полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка. В свою очередь за Польшу сыграют Мацей Рыбус и Матеуш Клих.

Начало матча в 20:00. За ходом встречи следите с помощью онлайн трансляции

(После поединка смотрите отсчет по игре на сайте UA-Football)