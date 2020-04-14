  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. FIFA
  4. Коноплянка и Зинченко крупно обыграли поляков в FIFA 20
В тренде

Коноплянка и Зинченко крупно обыграли поляков в FIFA 20

FIFA
(1 голосов)

Евгений свою дуэль выиграл, а Саша уступил победу поляку

Коноплянка и Зинченко крупно обыграли поляков в FIFA 20
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся поединок между сборными Украины и Польши в рамках FIFA 20.

Украинскую команду представляли игроки нашей национальной сборной: вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. За поляков играли Мацей Рыбус и Матеуш Клих.

Коноплянка и Зинченко крупно обыграли поляков в FIFA 20 - изображение 1

Первый матч проходил между Коноплянкой и Клихом. Евгений разгромил своего противника со счетом 5:2.

Коноплянка - Клих 5:2

Голы: Коноплянка 34, Степаненко 38, Марлос 44, Марлос 48, Малиновский 58 - Левандовски 74, Левандовски 77

Коноплянка и Зинченко крупно обыграли поляков в FIFA 20 - изображение 2

Во втором поединке Зинченко сыграл с Рыбусом. Матч закончился победой поляка 4:3.

Зинченко - Рыбус 3:4

Голы: Марлос 23, Малиновский 59, Шевченко 72 - Левандовски 6, Зелински 20, Левандовски 26, Зелински 57

Коноплянка и Зинченко крупно обыграли поляков в FIFA 20 - изображение 3

За итогом двух матчей украинская команда одержала победу 8:6!

Вашему вниманию запись матчей

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Национальная сборная Украины Мацей Рыбус Матеуш Клих Александр Зинченко киберспорт FIFA 20
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Wreck (Киев)
14.04.2020 в 22:47
Фифа такое дно. PES реалистичнее и сложнее.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.04.2020 в 21:18
Пэрэмога!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...