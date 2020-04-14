Коноплянка и Зинченко крупно обыграли поляков в FIFA 20

Сегодня состоялся поединок между сборными Украины и Польши в рамках FIFA 20.

Украинскую команду представляли игроки нашей национальной сборной: вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. За поляков играли Мацей Рыбус и Матеуш Клих.

Первый матч проходил между Коноплянкой и Клихом. Евгений разгромил своего противника со счетом 5:2.

Коноплянка - Клих 5:2

Голы: Коноплянка 34, Степаненко 38, Марлос 44, Марлос 48, Малиновский 58 - Левандовски 74, Левандовски 77

Во втором поединке Зинченко сыграл с Рыбусом. Матч закончился победой поляка 4:3.

Зинченко - Рыбус 3:4

Голы: Марлос 23, Малиновский 59, Шевченко 72 - Левандовски 6, Зелински 20, Левандовски 26, Зелински 57

За итогом двух матчей украинская команда одержала победу 8:6!

Вашему вниманию запись матчей