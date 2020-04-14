Александр Зинченко: Сложно выбрать любимого, в FIFA много крутых игроков топ-уровня

Сегодня в киберспортивном матче по FIFA 20 Евгений Коноплянка и Александр Зинченко обыграли сборную Польши.

Перед матчем Саша ответил на вопросы связанные с компьютерными развлечениями.

- Когда начал играть в FIFA?

- С 11 лет.

- Как часто играешь?

- В последние годы - не часто.

- Любимая команда в FIFA?

- ФК "Барселона".

- Любимый игрок в игре?

- Сложно сказать, не могу выбрать. В игре много крутых игроков топ-уровня.

- Лучший футболист в игре?

- Криштиану Роналду.

- Играешь в какие-то другие видеоигры?

- В Counter-Strike еще.