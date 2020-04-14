Александр Зинченко: Сложно выбрать любимого, в FIFA много крутых игроков топ-уровня
Украинский защитник назвал любимую команду в FIFA 20
Сегодня в киберспортивном матче по FIFA 20 Евгений Коноплянка и Александр Зинченко обыграли сборную Польши.
Перед матчем Саша ответил на вопросы связанные с компьютерными развлечениями.
- Когда начал играть в FIFA?
- С 11 лет.
- Как часто играешь?
- В последние годы - не часто.
- Любимая команда в FIFA?
- ФК "Барселона".
- Любимый игрок в игре?
- Сложно сказать, не могу выбрать. В игре много крутых игроков топ-уровня.
- Лучший футболист в игре?
- Криштиану Роналду.
- Играешь в какие-то другие видеоигры?
- В Counter-Strike еще.
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Источник:УАФ
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