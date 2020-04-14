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Александр Зинченко: Сложно выбрать любимого, в FIFA много крутых игроков топ-уровня

FIFA
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Украинский защитник назвал любимую команду в FIFA 20

Александр Зинченко: Сложно выбрать любимого, в FIFA много крутых игроков топ-уровня
Новина українською

Сегодня в киберспортивном матче по FIFA 20 Евгений Коноплянка и Александр Зинченко обыграли сборную Польши.

Перед матчем Саша ответил на вопросы связанные с компьютерными развлечениями.

- Когда начал играть в FIFA?

- С 11 лет.

- Как часто играешь?

- В последние годы - не часто.

- Любимая команда в FIFA?

- ФК "Барселона".

- Любимый игрок в игре?

- Сложно сказать, не могу выбрать. В игре много крутых игроков топ-уровня.

- Лучший футболист в игре?

- Криштиану Роналду.

- Играешь в какие-то другие видеоигры?

- В Counter-Strike еще.

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В статье: Александр Зинченко FIFA 20
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Источник:
УАФ
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