Евгений Коноплянка: Играю в Counter-Strike, когда дети спят
Вингер "Шахтера" рассказал сколько играет в FIFA
Сегодня в киберспортивном матче по FIFA 20 Евгений Коноплянка и Александр Зинченко обыграли сборную Польши.
Вингер донецкого "Шахтера" ответил на вопросы по футбольному симулятору.
- Когда начал играть в FIFA?
- Как стал игроком донецкого "Шахтера".
- Как часто играешь?
- Раз в неделю.
- Любимая команда в FIFA?
- "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
- Любимый игрок в игре?
- Канте и Ван Дейк.
- Лучший футболист в игре?
- Мбаппе и Агуэро.
- Играешь в какие-то другие видеоигры?
- Counter-Strike, редко. Когда дети спят.
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Источник:УАФ
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