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Евгений Коноплянка: Играю в Counter-Strike, когда дети спят

FIFA
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Вингер "Шахтера" рассказал сколько играет в FIFA

Евгений Коноплянка: Играю в Counter-Strike, когда дети спят
Новина українською

Сегодня в киберспортивном матче по FIFA 20 Евгений Коноплянка и Александр Зинченко обыграли сборную Польши.

Вингер донецкого "Шахтера" ответил на вопросы по футбольному симулятору.

- Когда начал играть в FIFA?

- Как стал игроком донецкого "Шахтера".

- Как часто играешь?

- Раз в неделю.

- Любимая команда в FIFA?

- "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

- Любимый игрок в игре?

- Канте и Ван Дейк.

- Лучший футболист в игре?

- Мбаппе и Агуэро.

- Играешь в какие-то другие видеоигры?

- Counter-Strike, редко. Когда дети спят.

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В статье: Евгений Коноплянка FIFA 20
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Источник:
УАФ
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