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ePL Invitational. Стерлинг с трудом обыграл Заа, Александр-Арнольд разгромил Греннана

FIFA
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В 1/4 вышел Ливерпуль и МЮ

ePL Invitational. Стерлинг с трудом обыграл Заа, Александр-Арнольд разгромил Греннана
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На турнире по FIFA 20 ePL Invitational состоялись матчи 1/8 финала.

На этой стадии Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлас" (5:4), за который выступал Вильфрид Заа.

В другом матче "Ливерпуль" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" — 5:1. За "мерсисайдцев" играет Трент Александр-Арнолд, а "МЮ" представил певец и болельщик команды Том Греннан.

ePL Invitational проходит онлайн с 21 по 25 апреля.

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В статье: Рахим Стерлинг Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Трент Александер-Арнольд Кристал Пэлас
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