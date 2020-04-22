ePL Invitational. Стерлинг с трудом обыграл Заа, Александр-Арнольд разгромил Греннана

На турнире по FIFA 20 ePL Invitational состоялись матчи 1/8 финала.

На этой стадии Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлас" (5:4), за который выступал Вильфрид Заа.

В другом матче "Ливерпуль" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" — 5:1. За "мерсисайдцев" играет Трент Александр-Арнолд, а "МЮ" представил певец и болельщик команды Том Греннан.

ePL Invitational проходит онлайн с 21 по 25 апреля.