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Ливерпуль - первый полуфиналист ePremier League Invitational

FIFA
(1 голосов)

Трент Александр-Арнольд разгромил Кристиана Атсу

Ливерпуль - первый полуфиналист ePremier League Invitational
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Сейчас проходят четвертьфиналы ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В первом матче игрового дня "Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" 4:1. За "красных" играл правый защитник Трент Александр-Арнольд, а "сорок" в свою очередь представлял фланговый полузащитник Кристиан Атсу.

Таким образом, Ливерпуль стал первым полуфиналистом ePremier League Invitational. В 1/2 мерсисайдский клуб сыграет с победителем пары "Эвертон" - "Манчестер Сити".

Запись матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" на ePremier League Invitational

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В статье: Кристиан Атсу АПЛ Ливерпуль Ньюкасл (Англия) Трент Александер-Арнольд
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