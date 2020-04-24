Ливерпуль - первый полуфиналист ePremier League Invitational

Сейчас проходят четвертьфиналы ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В первом матче игрового дня "Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" 4:1. За "красных" играл правый защитник Трент Александр-Арнольд, а "сорок" в свою очередь представлял фланговый полузащитник Кристиан Атсу.

Таким образом, Ливерпуль стал первым полуфиналистом ePremier League Invitational. В 1/2 мерсисайдский клуб сыграет с победителем пары "Эвертон" - "Манчестер Сити".

Запись матча "Ливерпуль" - "Ньюкасл" на ePremier League Invitational