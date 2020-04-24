FIFA
FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон разгромил Шеффилд 5:2 и прошел в полуфинал турнира АПЛ по FIFA
Диогу Жота уверенно обыграл Лиса Муссе
Сейчас проходят четвертьфиналы ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
Во втором матче игрового дня "Вулверхемптон" разгромно победил "Шеффилд" 5:2. Номинальных хозяев представлял форвард Диогу Жота, а гостей - форвард Лис Муссе.
В полуфинале "волки" сыграют против "Бернли", который минимально обыграл "Брайтон".
Запись матча "Вулверхемптон" - "Шеффилд" на ePremier League Invitational
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...