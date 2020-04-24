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Вулверхэмптон разгромил Шеффилд 5:2 и прошел в полуфинал турнира АПЛ по FIFA

FIFA
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Диогу Жота уверенно обыграл Лиса Муссе

Вулверхэмптон разгромил Шеффилд 5:2 и прошел в полуфинал турнира АПЛ по FIFA
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Сейчас проходят четвертьфиналы ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Во втором матче игрового дня "Вулверхемптон" разгромно победил "Шеффилд" 5:2. Номинальных хозяев представлял форвард Диогу Жота, а гостей - форвард Лис Муссе.

В полуфинале "волки" сыграют против "Бернли", который минимально обыграл "Брайтон".

Запись матча "Вулверхемптон" - "Шеффилд" на ePremier League Invitational

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В статье: Вулверхэмптон АПЛ ФК Шеффилд (Англия)
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