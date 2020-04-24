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Ман Сити сыграет с Ливерпулем в полуфинале ePremier League Invitational

FIFA
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"Горожане" обыграли "Эвертон" 4:2

Ман Сити сыграет с Ливерпулем в полуфинале ePremier League Invitational
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Сейчас проходят четвертьфиналы ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В 3-м матче игрового дня "Манчестер Сити" победил "Эвертон" со счетом 4:2. За "горожан" играл английский вингер Рахим Стерлинг, а "ирисок" представлял португальский полузащитник Андре Гомеш.

"Ман Сити", благодаря этой победе, прошел в полуфинал турнира, где сыграет с "Ливерпулем", который сегодня не оставил шансов "Ньюкаслу".

Вашему вниманию запись матча "Эвертон" - "Манчестер Сити" на ePremier League Invitational

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Рахим Стерлинг Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Андре Гомеш
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