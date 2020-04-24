Ман Сити сыграет с Ливерпулем в полуфинале ePremier League Invitational

Сейчас проходят четвертьфиналы ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В 3-м матче игрового дня "Манчестер Сити" победил "Эвертон" со счетом 4:2. За "горожан" играл английский вингер Рахим Стерлинг, а "ирисок" представлял португальский полузащитник Андре Гомеш.

"Ман Сити", благодаря этой победе, прошел в полуфинал турнира, где сыграет с "Ливерпулем", который сегодня не оставил шансов "Ньюкаслу".