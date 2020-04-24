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Бернли прошел Брайтон и сыграет с Вулвз в полуфинале ePremier League Invitational
Минимальная победа Дуайта Макнила обеспечила "Бернли" путевку в полуфинал
Сегодня проходили четвертьфиналы ePremier League Invitational - соревнования среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
В заключельном матче 1/4 турнира "Бернли" минимально победил "Брайтон" и прошел в полуфинал.
В следующем раунде ePremier League Invitational "Бернли" сыграет с "Вулверхэмптоном", который сегодня разгромил "Шеффилд" 5:2.
Запись поединка "Брайтон" - "Бернли"
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