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Бернли неожиданно побеждает Арсенал и проходит в 1/8 ePremier League Invitational

FIFA
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"Бернли" вышел победителем в виртуальном лондонском дерби

Бернли неожиданно побеждает Арсенал и проходит в 1/8 ePremier League Invitational
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Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Во втором матче игрового дня "Бернли" довольно неожиданно переиграл в виртуальном лондонском дерби "Арсенал" 2:1. Номинальных хозяев представлял защитник Чарли Тэйлор, а за "канониров" играл английский актер Майкл Ворд.

В 1/8 турнира "Бернли" сыграет с "Манчестер Сити".

Запись поединка между "Бернли" и "Арсеналом" на ePremier League Invitational

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Бернли
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