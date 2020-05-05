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Бернли неожиданно побеждает Арсенал и проходит в 1/8 ePremier League Invitational
"Бернли" вышел победителем в виртуальном лондонском дерби
Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
Во втором матче игрового дня "Бернли" довольно неожиданно переиграл в виртуальном лондонском дерби "Арсенал" 2:1. Номинальных хозяев представлял защитник Чарли Тэйлор, а за "канониров" играл английский актер Майкл Ворд.
В 1/8 турнира "Бернли" сыграет с "Манчестер Сити".
Запись поединка между "Бернли" и "Арсеналом" на ePremier League Invitational
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