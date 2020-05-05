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Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл на турнире АПЛ по FIFA

FIFA
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"Красные дьяволы" разнесли "сорок" со счетом 4:1

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл на турнире АПЛ по FIFA
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Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В третьем матче за сегодня "Манчестер Юнайтед" без проблем разобрался с "Ньюкаслом" - встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу "красных". Манкунианцев представлял английский игрок в крикет Джофра Арчер, а за "сорок" выступал вингер Роландо Ааронс.

Дальше "МЮ" предстоит встретиться с другим "Юнайтел" - "Шеффилдом".

Вашему вниманию запись матча "Вест-Хэм" - "Тоттенхэм"

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Роландо Ааронс Ньюкасл (Англия)
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