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Ливерпуль проиграл Астон Вилле 1:6 в рамках ePremier League Invitational

FIFA
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Экс-игрок "Ливерпуля" потерпел разгромное поражение

Ливерпуль проиграл Астон Вилле 1:6 в рамках ePremier League Invitational
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Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Сегодня проходил матч между "Ливерпулем" и "Астон Виллой". Мерсисайдцев представлял экс-защитник "Ливерпуля" - Хосе Энрике. А за номинальных гостей играл форвард Кейнан Дэвис. Встреча закончилась разгромной победой "Астон Виллы" - 6:1.

В 1/4 "Астон Вилла" сыграет с победителем пары "Бернли" - "Манчестер Сити".

Вашему вниманию запись матча "Ливерпуль" - "Астон Вилла" на ePremier League Invitational

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Хосе Энрике Ливерпуль
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