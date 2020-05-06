Ливерпуль проиграл Астон Вилле 1:6 в рамках ePremier League Invitational

Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Сегодня проходил матч между "Ливерпулем" и "Астон Виллой". Мерсисайдцев представлял экс-защитник "Ливерпуля" - Хосе Энрике. А за номинальных гостей играл форвард Кейнан Дэвис. Встреча закончилась разгромной победой "Астон Виллы" - 6:1.

В 1/4 "Астон Вилла" сыграет с победителем пары "Бернли" - "Манчестер Сити".

Вашему вниманию запись матча "Ливерпуль" - "Астон Вилла" на ePremier League Invitational