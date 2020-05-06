Брайтон уверенно обыграл Вулверхэмптон и прошел в 1/4 ePL Invitational

Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Во втором матче игрового дня "Брайтон" без проблем обыграл "Вулверхэмптон" 3:0. За хозяев выступал форвард Эрон Коннолли, а "волков" представлял центральный полузащитник Морган Гиббс-Уайт.

В следующем раунде - в 1/4 турнира "Брайтон" сыграет с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд".

Запись матча "Брайтон" - "Вулверхэмптон"