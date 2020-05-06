Саутгемптон уничтожил Эвертон 7:0 на турнире АПЛ по FIFA 20

Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В третьем матче за сегодня "Саутгемптон" разнес "Эвертон". Встреча закончилась со счетом 7:0. За "святых" играл ирландский нападающий Майкл Обафеми, а "ирисок" представлял боксер Тони Беллью.

Таким образом "Саутгемптон" обеспечил себе выход в четвертьфинал соревнования.

Вашему вниманию запись матча "Эвертон" - "Саутгемптон"