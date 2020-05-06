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Саутгемптон уничтожил Эвертон 7:0 на турнире АПЛ по FIFA 20

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Майкл Обафеми обеспечил проход "святых" в 1/4 ePremier League Invitational

Саутгемптон уничтожил Эвертон 7:0 на турнире АПЛ по FIFA 20
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Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В третьем матче за сегодня "Саутгемптон" разнес "Эвертон". Встреча закончилась со счетом 7:0. За "святых" играл ирландский нападающий Майкл Обафеми, а "ирисок" представлял боксер Тони Беллью.

Таким образом "Саутгемптон" обеспечил себе выход в четвертьфинал соревнования.

Вашему вниманию запись матча "Эвертон" - "Саутгемптон"

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В статье: АПЛ Саутгемптон (Англия) Эвертон (Англия)
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