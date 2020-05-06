Челси не без проблем обыграл Уотфорд на ePremier League Invitational

Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

В заключительном матче игрового дня "Челси" победил "Уотфорд" со счетом 4:2. "Аристократов" представлял защитник сборной Италии Эмерсон Палмиери, в свою очередь за "шершней" выступал английский форвард Андре Грэй.

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:

Вашему вниманию видеообзор матча между "Челси" и "Уотфордом" в FIFA 20