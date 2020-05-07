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Лестер разгромил Борнмут 8:1 в рамках ePremier League Invitational
"Лисы" не оставили места от своего соперника...
Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
В первом матче сегодняшнего игрового дня "Лестер" уничтожил "Борнмут" 8:1. За "лис" играл английский полузащитник Джеймс Мэддисон, а "вишней" представлял нападающий Каллум Уилсон.
В 1/8 турнира "Лестеру" предстоить встретиться с "Кристал Пэлас".
Запись матча "Лестер" - "Борнмут" на ePremier League Invitational
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