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Бернли перестрелял Манчестер Сити и вышел в четвертьфинал ePL Invitational

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Фил Фоден не смог вывести "горожан" в следующий раунд

Бернли перестрелял Манчестер Сити и вышел в четвертьфинал ePL Invitational
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Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Ещё одно неожиданное поражение за сегодня. Ранее "Тоттенхэм" вылетел от "Норвича", а в последнем матче "Бернли" обыграл и выбил "Манчестер Сити" - встреча закончилась со счетом 4:3.

За "горожан" играл английский полузащитник Фил Фоден, а лондонский клуб представлял защитник Чарли Тэйлор.

В следующем раунде "Бернли" предстоит сыграть с "Астон Виллой".

Вашему вниманию запись матча "Бернли" - "Манчестер Сити"

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Бернли Чарли Тэйлор Фил Фоден
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