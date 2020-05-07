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Бернли перестрелял Манчестер Сити и вышел в четвертьфинал ePL Invitational
Фил Фоден не смог вывести "горожан" в следующий раунд
Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
Ещё одно неожиданное поражение за сегодня. Ранее "Тоттенхэм" вылетел от "Норвича", а в последнем матче "Бернли" обыграл и выбил "Манчестер Сити" - встреча закончилась со счетом 4:3.
За "горожан" играл английский полузащитник Фил Фоден, а лондонский клуб представлял защитник Чарли Тэйлор.
В следующем раунде "Бернли" предстоит сыграть с "Астон Виллой".
Вашему вниманию запись матча "Бернли" - "Манчестер Сити"