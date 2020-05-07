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Манчестер Юнайтед терпит поражение от Шеффилда в 1/8 ePremier League Invitational
"Красные дьяволы" вслед за "горожанами" покидают турнир
Сейчас проходит второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
Вслед за "Манчестер Сити" из соревнования вылетел "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" потерпели поражение от "Шеффилда". Игра закончилась со счетом 3:4.
В 1/4 "Шеффилду" предстоит встретиться с "Брайтоном", который ранее обыграл "Вулверхэмптон" 3:0.
Запись матча между "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд" на ePL Invitational
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