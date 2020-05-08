Шеффилд и Норвич разыграют между собой путевку в финал ePremier League Invitational

Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Сегодня определились полуфиналисты. В первом поединке 1/2 соревнования "Лестер" сыграет с "Астон Виллой".

За вторую путевку в финал будут бороться "Шеффилд" и "Норвич".

В четвертьфинале "Шеффилд" победил "Брайтон" 4:2.