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Шеффилд и Норвич разыграют между собой путевку в финал ePremier League Invitational
В 1/4 "Шеффилд" прошел "Брайтон", а "Норвич" сенсационно победил "Челси"
Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.
Сегодня определились полуфиналисты. В первом поединке 1/2 соревнования "Лестер" сыграет с "Астон Виллой".
За вторую путевку в финал будут бороться "Шеффилд" и "Норвич".
- В четвертьфинале "Шеффилд" победил "Брайтон" 4:2.
- "Норвич" довольно неожиданно обыграл лондонский "Челси" 3:1.
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