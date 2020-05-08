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Шеффилд и Норвич разыграют между собой путевку в финал ePremier League Invitational

FIFA
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В 1/4 "Шеффилд" прошел "Брайтон", а "Норвич" сенсационно победил "Челси"

Шеффилд и Норвич разыграют между собой путевку в финал ePremier League Invitational
Новина українською

Сейчас проходят второй розыграш ePremier League Invitational - турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20.

Сегодня определились полуфиналисты. В первом поединке 1/2 соревнования "Лестер" сыграет с "Астон Виллой".

За вторую путевку в финал будут бороться "Шеффилд" и "Норвич".

  • В четвертьфинале "Шеффилд" победил "Брайтон" 4:2.

  • "Норвич" довольно неожиданно обыграл лондонский "Челси" 3:1.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Норвич Сити (Англия) ФК Шеффилд (Англия)
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