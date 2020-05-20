FIFA
FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по FIFA на 20 мая
Вашему вниманию сегодняшние виртуальные футбольные баталии
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - FIFA 20.
Встречи на 20-е мая:
- mel vs Funky_Pinocchio - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 17:00 KLENOFF vs Funky_Pinocchio - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 17:30 mel vs Funky_Pinocchio - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- KLENOFF - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 19:00 Ufenok77 vs Fear - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 0 Ufenok77 vs Shima - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- Fear vs Labotryas - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
Трансляция матчей VULKANBET FIFA пройдет на twich-канале турнира.
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