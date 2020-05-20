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FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по FIFA на 20 мая

FIFA
(2 голосов)

Вашему вниманию сегодняшние виртуальные футбольные баталии

Расписание и трансляция матчей по FIFA на 20 мая
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - FIFA 20.

Встречи на 20-е мая:

  • mel vs Funky_Pinocchio - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 17:00 KLENOFF vs Funky_Pinocchio - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 17:30 mel vs Funky_Pinocchio - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • KLENOFF - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 19:00 Ufenok77 vs Fear - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 0 Ufenok77 vs Shima - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • Fear vs Labotryas - VULKANBET FIFA | Групповой этап -

Трансляция матчей VULKANBET FIFA пройдет на twich-канале турнира.

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