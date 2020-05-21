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FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по FIFA на 21 мая

FIFA
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Матчи с участием украинских фиферов

Расписание и трансляция матчей по FIFA на 21 мая
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - FIFA 20.

Поединки на 21-е мая:

  • sane4ek8 vs TIMON - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 17:00 Tiko91 vs Grishay10 - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 17:30 Tiko91 vs TIMON - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 19:00 xAbeldos vs Flewless_phoenix - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • 0 Yozhyk vs xAbeldos - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
  • Flewless_phoenix vs Walkman - VULKANBET FIFA | Групповой этап -

Трансляция матчей VULKANBET FIFA пройдет на twich-канале турнира.

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