FIFA
FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по FIFA на 21 мая
Матчи с участием украинских фиферов
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - FIFA 20.
Поединки на 21-е мая:
- sane4ek8 vs TIMON - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 17:00 Tiko91 vs Grishay10 - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 17:30 Tiko91 vs TIMON - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 19:00 xAbeldos vs Flewless_phoenix - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- 0 Yozhyk vs xAbeldos - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
- Flewless_phoenix vs Walkman - VULKANBET FIFA | Групповой этап -
Трансляция матчей VULKANBET FIFA пройдет на twich-канале турнира.
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