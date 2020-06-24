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Расписание и трансляция матчей по FIFA 20 на 24 июня
Поединки третьего дня группового этапа VULKAN FIFA Series 2
В период с 22 по 30 июня проходит онлайн-турнир по FIFA - VULKAN FIFA Series 2. Призовой фонд составляет 4 000 долларов.
Сегодня пройдут поединки в рамках третьего дня группового этапа.
Матчи на сегодня:
- 15:00 : Flewless_phoenix — TIMON;
- 17:00 : ForlanFS — Elinho;
- 18:00 : Yozhyk — Shima;
- 19:00 : Ufenok77 — Labotryas;
- 20:00 : Fear — Cooko;
- 21:00 : Xal — Walkman;
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