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Расписание и трансляция матчей по FIFA 20 на 24 июня

FIFA
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Поединки третьего дня группового этапа VULKAN FIFA Series 2

Расписание и трансляция матчей по FIFA 20 на 24 июня
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В период с 22 по 30 июня проходит онлайн-турнир по FIFA - VULKAN FIFA Series 2. Призовой фонд составляет 4 000 долларов.

Сегодня пройдут поединки в рамках третьего дня группового этапа.

Матчи на сегодня:

  • 15:00 : Flewless_phoenix — TIMON;
  • 17:00 : ForlanFS — Elinho;
  • 18:00 : Yozhyk — Shima;
  • 19:00 : Ufenok77 — Labotryas;
  • 20:00 : Fear — Cooko;
  • 21:00 : Xal — Walkman;

Трансляция матчей доступна по ссылке

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