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Трансляция финала VULKAN FIFA Series 2

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Игроки Ufenok77 и Xal разыграют звание чемпиона

Трансляция финала VULKAN FIFA Series 2
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В период с 22 по 30 июня проходит онлайн-турнир по FIFA - VULKAN FIFA Series 2. Призовой фонд составляет 4 000 долларов.

В решающем поединке чемпионата сойдутся Ufenok77 и Xal. Начало финала в 15:00.

Трансляция финала VULKAN FIFA Series 2 доступна по ссылке

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