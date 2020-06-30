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Трансляция финала VULKAN FIFA Series 2
Игроки Ufenok77 и Xal разыграют звание чемпиона
В период с 22 по 30 июня проходит онлайн-турнир по FIFA - VULKAN FIFA Series 2. Призовой фонд составляет 4 000 долларов.
В решающем поединке чемпионата сойдутся Ufenok77 и Xal. Начало финала в 15:00.
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