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Xal стал чемпионом VULKAN FIFA Series 2
В финале турнира Xal победил Ufenok77 со счетом 3:2
В период с 22 по 30 июня проходил онлайн-турнир по FIFA 20 - VULKAN FIFA Series 2. 16 игроков из СНГ разыгрывали между собой призовой фонд в размере 4 000 долларов.
Сегодня состоялся финал чемпионата, в котором Артем "Xal" Халилов обыграл Роберта "Ufenok77" Фахретдинова 3:2. Встреча проходила в формате "Best of 5"
Таким образом, участник под ником Xal стал победителем турнира VULKAN FIFA и заработал 1,7 тыс. долларов.
Призовые места
- 1 место: Xal — 1 700 долларов.;
- 2 место: Ufenok77 — 1 000 долларов.;
- 3 место: TIMON — 600 долларов;
- 4 место: Fear — 300 долларов;
- 5-8 места: Tiko91, Shima, Grishay10 и Flewless_phoenix — по 100 долларов.
Вашему вниманию запись матча между Xal и Ufenok77 (Видео с таймкодо, начало - 1:16:52)
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